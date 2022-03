Venezolano se unió a la reserva militar para luchar por Ucrania

José David Chaparro Martínez, un hombre de nacionalidad venezolana se unió a la reserva militar internacional en Ucrania. Se quedó en el país junto a su esposa para defender el territorio ucraniano de la invasión de Rusia.

El pasado lunes, Chaparro Martínez, hizo la fila en compañía de su cónyuge, para buscar su arma, pues ambos decidieron quedarse y unirse a la reserva militar de Ucrania en medio del conflicto armado iniciado por las tropas rusas.

"Todos estos señores están dispuestos a combatir hasta el final", dijo Chaparro en un video que realizó para demostrar las largas filas de personas dispuestas a luchar por Ucrania.

Chaparro está casado con una mujer ucraniana y tiene dos hijos y tres nietos, que están fuera del país. El venezolano reside en pleno centro histórico de Kyiv, es abogado, pero ahora, por las circunstancias se convirtió en un soldado más para la nación que ha sido bombardeada por los rusos.

"Ucrania para mí, es mi segunda patria. Decido quedarme con mi esposa, nuestros hijos están por fuera, y enfrentar esta situación como un ucraniano más", aseguró Chaparro. "Yo me sentía incompleto como hombre, por no haber dado todo de mi en Venezuela. Ahora que estoy viviendo acá, y se me da una segunda oportunidad, 'lo voy a hacer' y lo estoy haciendo", enfatizó el hombre que se siente a Ucrania como su segunda patria.