Asesinaron a un periodista estadounidense en Ucrania

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kyiv, según informó el jefe de la Policía de la región de Kyiv, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

"Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", apuntó Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de The New York Times y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.

Con información de El Nacional