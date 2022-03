Presidente de Ucrania conversó con el papa Francisco para pedir la mediación del Vaticano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, conversó este martes 22 de marzo con el papa Francisco sobre la situación por la que atraviesa el país desde el 24 de febrero que inició la invasión rusa a territorio ucraniano.

Zelenski, resaltó a través de sus redes sociales que el tema principal en su conversación con el papa era ver la posibilidad de la Santa Sede de mediar en la solución del conflicto que existe en este momento entre Rusia y Ucrania.

“Le comenté a Su Santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Se agradecería el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Agradecido por las oraciones por Ucrania y la paz”, comentó el mandatario ucraniano en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el papa Francisco afirmó que se encuentra “rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia”, así lo confirmó Andrii Yuash, embajador ucraniano ante la Santa Sede.

Zelensky, finalizó diciendo que el obispo de Roma “es el invitado más esperado en el país”, resaltando que espera y pueda ser de gran ayuda su mediación en el conflicto entre ambas naciones.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022