Prohíben las banderas LGBT+ en los estadios del Mundial de Qatar 2022

El mayor general de la policía de Qatar, Abdulaziz Abdullah Al Ansari informó que ante la celebración del Mundial de Qatar 2022, en los estadios no estará permitido el ingreso de banderas de la comunidad LGBT+.

Asimismo prohibieron las muestras de afecto entre los miembros de la comunidad, con el fin de proteger a los aficionados de «agresiones”.

“Si ondean una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, es para protegerlo’’, indicó Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

“Yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo. No puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’’, agregó.

Asimismo, las declaraciones de Al Ansari causaron polémica debido a que la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, había dicho que se permitirían las banderas LGBT+.

Con información de Diario 2001