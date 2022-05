Petro prometió reanudar relaciones diplomáticas con Maduro si gana elecciones en Colombia

El candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro afirmó que, si llega a ganar las elecciones, restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela. A su juicio, fue un “error” por parte del gobierno de Iván Duque no tener comunicación con el pais vecino.

Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, paso de los venezolanos que van a Colombia, Petro indicó que esa ciudad no puede prosperar si no existe comunicación con Venezuela. Además, destacó que “los destinos de Colombia y del otro lado van por las mismas sendas. Se parecen hasta en sus gobernantes. No hay nada más parecido a Maduro en Colombia, que Duque”.

“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, aseveró en un mitin protegido por personas que portaban escudos antibalas.

Con información de Tal Cual