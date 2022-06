Petro reiteró deseo de normalizar relaciones con Venezuela

|| Agencia AVN / Foto AP

El presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su deseo de normalizar las relaciones con Venezuela con miras a coadyuvar al desarrollo económico de la región.

“Hay que normalizar las relaciones. Eso porque venimos de años y hay complejidades en muchos temas. La frontera es mi principal preocupación. Porque ahí hay una ilegalidad fuerte, muy fuerte. También hay unas posibilidades reales”, puntualizó Petro en una entrevista con el portal colombiano Cambio.

“Cúcuta no es un pueblo andino alejado del mar. Cúcuta es un pueblo costero. Está a una hora del mar, solo que el mar está al otro lado. ¿Entonces, cómo es que no aprovechamos eso para industrializar el territorio? O sea, por nuestras dificultades políticas entre naciones no se aprovecha de una ventaja territorial enorme que hay ahí”, aseveró Petro.

Referente a la estatal venezolana Monómeros, señaló: “Es una empresa desconocida para muchos colombianos, ubicada en Barranquilla y que es colombo-venezolana, con mayoría venezolana, es la que producía los fertilizantes y hoy el problema fundamental de la agricultura y el hambre son los fertilizantes. La asfixia financiera que ha sufrido esta empresa la tiene paralizada y los fertilizantes los estamos importando a tres veces el valor”.