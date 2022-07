¿Quién es el periodista que “mató” al Papa Benedicto XVI?

Recientemente Tommasso Debenedetti, un periodista proveniente de Italia, difundió que el Papa Benedicto XVI falleció, noticia que resultó falsa y fue catalogada como “Fake News”.

Debenedetti, presuntamente suplantó una cuenta de Twitter falsa de Georg Bätzing, Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, para dar el anuncio. No es la primera vez que el periodista italiano ha “matado” a más de una figura pública como la escritora Isabel Allende, Pedro Almodóvar, Fidel Castro, entre otros.

Es originario de Roma, Italia. Fue profesor de Italiano e Historia de un Instituto Público de la capital de Italia.

Sus publicaciones en Twitter ante un posible fallecimiento de una figura pública son breves pero contundentes. Para ello crea perfiles de autoridades (las cuales no están verificadas) y da el mensaje contundente de la muerte de algún funcionario, mismas que se hacen virales.

Por ello logró que algunos medios de renombre (The New York Times, The Guardian, USA Today, entre otros) cayeran en sus tuits y dieran por hecho el suceso que publicó. En 2012 Debenedetti anunció la muerte del presidente de Siria Bashar al-Ásad lo que provocó caídas globales en el precio del petróleo.

De acuerdo con el italiano esto lo ha hecho con el fin de evidenciar lo fácil que es engañar a la prensa en las redes sociales.

