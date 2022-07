Nuevo video muestra la tardía respuesta policial durante la masacre en Uvalde

El periódico The Austin American-Statesman publicó partes de un video de cámaras de vigilancia que muestran a oficiales de policía replegándose y aguardando en el pasillo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, mientras ocurría la masacre el 24 de mayo.

Las imágenes muestran al tirador, identificado posteriormente como Salvador Ramos, de 18 años de edad, caminando sin oposición por el pasillo con un rifle semiautomático. Se escuchan disparos cuando el tirador entra a un salón de clases, y se ve correr a un menor al otro lado del corredor.

Puede verse a los oficiales locales, estatales y federales, fuertemente armados y usando chalecos antibalas, cascos y en algunos casos escudos, retirarse corriendo ante los primeros disparos que parecen dirigidos en su contra.

A continuación, caminan hacia adelante y hacia atrás por el pasillo, algunos saliendo de cuadro y luego reapareciendo. Otros apuntan sus armas al aula, hablando, haciendo llamadas con sus teléfonos móviles, enviando textos o mirando planos. Ninguno entra o intenta entrar al aula.

Incluso después de escuchar los últimos disparos 45 minutos después de la llegada de la policía, siguen esperando.

The @statesman and @KVUE have obtained body cam footage and security camera footage from the shooting at Uvalde’s Robb Elementary.

Pay close attention to the time stamp in the upper left hand corner.

You don’t see anyone get shot in this video. https://t.co/HsytsOa0tR pic.twitter.com/L9JSse9SeD

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 12, 2022