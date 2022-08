Gobierno chileno reveló que el líder del Tren de Aragua tenía visa

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reveló que el líder del Tren de Aragua, apodado la Estrella, ingresó a su país con una visa que ha cambiado desde 2017.

“Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019”, explicó Monsalve.

A pesar de eso, continuó el funcionario, “las capacidades del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula y los tienen en la cárcel. Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado y que tenemos instituciones que los están persiguiendo y procesando”.

El mes pasado, Monsalve confirmó la presencia del Tren de Aragua en Chile y advirtió que el crimen organizado es el principal responsable de la crisis de seguridad en América Latina.

Con información de El Nacional