Albergues en NY acogen a más de siete mil inmigrantes

De acuerdo a las cifras de la Alcaldía de Nueva York, los albergues de la ciudad acogen actualmente a 7.300 inmigrantes que han llegado desde abril, aunque la mayoría arribó a partir del 5 de agosto, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el envío de estos grupos tanto a Washington y como a la Gran Manzana.

Para el comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía, Manuel Castro, 30 % de los inmigrantes que llegan “necesitan posteriormente ayuda para llegar a su destino deseado, fuera del estado”, así lo afirmó a Efe tras recibir ayer a un nuevo grupo de inmigrantes.

“La reunificación familiar es importante para nosotros” por lo que les proveerán su regreso a las familias, sostuvo. Denunció que uno de los migrantes que llegó este lunes le aseguró que había recibido amenazas de deportación si no se subía a ese autobús a Nueva York. “Hemos escuchado de otros casos de personas que no se quieren meter en problemas (que agraven) su petición de asilo” y toman el autobús aunque no quieran hacerlo, agregó. Los inmigrantes que llegaron ayer suman 130 personas, entre ellos 35 niños.