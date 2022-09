Biden habló con Carlos III e instó a mantener una “relación cercana”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el miércoles 14 de septiembre, por primera vez con el rey Carlos III desde la muerte de la reina Isabel II, le ofreció sus condolencias e instó a una “relación cercana” continua, informó la Casa Blanca.

Biden “recordó afectuosamente la amabilidad y hospitalidad de la reina” y “transmitió la gran admiración del pueblo estadounidense” por la monarca, reseñó un comunicado.

Al destacar la “relación especial” entre ambos países, el presidente estadounidense “transmitió su deseo de continuar una relación cercana con el rey”.

Biden asistirá al funeral de la reina Isabel II en Londres el próximo lunes 19 de septiembre.

“Con su dignidad y lealtad”, la reina “ha fortalecido la amistad duradera y la relación especial que une a Estados Unidos y el Reino Unido”, expresó la Casa Blanca.

