Al menos siete muertos en un nuevo tiroteo en un supermercado de EEUU

Al menos siete personas han resultado muertas en un tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart de la localidad de Chesapeake, en el estado estadounidense de Virginia, informó el ayuntamiento de la localidad en su cuenta de Twitter.

Entre los fallecidos se encuentra el autor del tiroteo, según el ayuntamiento, que cita como fuente a la policía de Chesapeake, quien no ha confirmado si existen heridos.

Se cree que el autor de los disparos es el gerente de la tienda que abrió fuego contra otros empleados mientras estaban en un área de descanso, y luego se disparó, informó la CNN.

Según explicó a la cadena de televisión el portavoz de la policía de Chesapeake Leo Kosinski, el suceso ocurrió después de las 10:00 de la noche (hora local), cuando en establecimiento estaba aún abierto al público, y la policía fue alertada de los hechos a las 10:12 (hora local).

Una cuarentena de vehículos de emergencias se desplazaron hasta el lugar, junto a un enorme operativo policial.

La cadena de supermercados Walmart dijo que estaba “conmocionado por este trágico evento” y que estaba “trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden”.

El ayuntamiento ha anunciado que se llevará a cabo una conferencia de prensa para informar sobre el suceso a las 08.00 de la mañana (hora local).

Chesapeake, en el sureste de Virginia, es una ciudad de unos 250.000 habitantes y forma parte del área metropolitana de Virginia Beach y Norfolk.

El suceso se produce apenas cuatro días después de que otras cinco personas fallecieran en un ataque contra un club LGTB en Colorado, en el que también 25 personas resultaron heridas.

Ese otro tiroteo se produjo en la medianoche del sábado en un local para adultos llamado Club Q, que acoge actuaciones de “drag queen”.

El asaltante, identificado como Anderson Lee Aldrich, comenzó a disparar a la gente nada más entrar y fue reducido por al menos dos de los presentes, uno de los cuales resultó herido.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022