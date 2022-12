Pelé se encuentra en cuidados paliativos al no responder a la quimioterapia

El exfutbolista brasileño, Edson Arantes do Nascimento, “Pelé” se encuentra en cuidados paliativos al no responder ya a la quimioterapia que se le aplicaba desde hace más de un año. El rey del fútbol sufre una metástasis en intestino, pulmón e hígado diagnosticada a principios de año, tras ser operado de un cáncer de colón. El pasado 29 de noviembre acudía a un hospital en Sao Paulo a una revisión rutinaria, aunque presentaba un cuadro preocupante. Al ver que no respondía ya al tratamiento, se ha decidido cambiarlo por uno menos invasivo, con el fin de aliviar el dolor o la falta de aire.

El brasileño llegó al hospital presentando unos síntomas más que preocupantes. Ingresó con una hinchazón generalizada, un edema y también una insuficiencia cardíaca descompensada. El motivo de su visita fue para evaluar la quimioterapia que comenzó en septiembre de 2021, a la que ya su cuerpo ya no respondía de forma positiva. Además, el viernes confirmaban que, además, presentaba una infección respiratoria que estaba siendo tratada.

Este último problema, según revelaba el último parte médico de Pelé, está siendo tratada con antibióticos. «La respuesta ha sido adecuada y el paciente, que permanece en sala común, se encuentra estable, con una mejoría general de su salud», señalaba el último comunicado ofrecido desde el Hospital Israelita Albert Einstein, donde se encuentra ingresada la leyenda del fútbol.

Su hija, Kelly Nascimento, lanzaba un mensaje optimista con el que llamó a la calma sobre el estado de salud de su padre, al señalar que no había «emergencia ni nueva predicción terrible». Está en el hospital regulando la medicación. Algunos de mis hermanos están visitando Brasil. Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos», señaló.

Ahora, según informa Floha de Sao Paulo, al astro brasileño se le ha suspendido la quimioterapia al no responder ya a ella. En su lugar, se habría pasado a unos cuidados paliativos que le permitan aliviar al máximo el dolor provocado por la metástasis, así como la falta de aire que le impide respirar con normalidad.