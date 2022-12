Macron y Musk se reunieron y conversaron sobre el contenido Twitter “de forma clara y sincera”

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con el empresario Elon Musk durante su viaje por Estados Unidos y ambos mantuvieron una “conversación clara y sincera” sobre Twitter y la moderación de contenidos.

Según compartió el mandatario francés en esa red social durante la madrugada, el encuentro, en persona, se produjo en la tarde del viernes.

“Conforme a nuestra ambición de descarbonizar y reindustrializar Francia y Europa, conversé hoy con Elon Musk sobre los futuros proyectos industriales verdes, sobre todo sobre la fabricación de vehículos eléctricos y de baterías”, transmitió el mandatario.

Pero Macron también aprovechó el encuentro para hablar sobre Twitter y ambos tuvieron, dijo, una “conversación clara y sincera”.

“No hay lugar en ningún sitio para los contenidos terroristas y extremistas violentos. Vamos a trabajar con Twitter para mejorar la protección en línea de los niños. Elon Musk me lo ha confirmado hoy”, publicó el presidente francés.

La reunión se produjo el mismo día en que el diario The New York times publicó las conclusiones de varios estudios que apuntan a que el discurso de odio se ha disparado en Twitter desde que la red social fue adquirida por Musk.

Contradicen las afirmaciones del empresario y de su equipo, que han asegurado que el discurso de odio se ha reducido en la red social.

Los investigadores consultados por el periódico concluyeron, de hecho, que nunca antes habían visto un aumento tan rápido del contenido problemático en una de las grandes redes sociales.

