Cristina Fernández de Kirchner no se presentará a las elecciones de 2023

“La condena estaba escrita, una causa en la cual un juez como Ercolini se había declarado incompetente y la envió a Santa Cruz y luego 8 años después con el gobierno de Macri la resucita”, dijo Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse la sentencia de seis años de cárcel.

Ante ello, mencionó que no se van a “postular a nada” en 2023.

La vicepresidenta de Argentina adelantó que no será candidata “a nada” en 2023 y que se irá del gobierno sin fueros. “Si me quieren meter presa que me metan”, desafió la funcionaria.

“Esta es la verdad, por eso me condenan, esta es la verdad de la milanesa, voy a hacer lo mismo que hice en 2015 cuando Daniel Scioli me pidió que fuera en la lista del peronismo, no le voy a dar el gusto de que diga ‘la candidata condenada’”, agregó.

“Terminó igual que vine, el 10 de diciembre me voy a mi casa. Me van a poder meter presa, eso si, siempre y cuando a ningún Caputo de la vida se le ocurra financiar a nadie para que me peguen un tiro”, sentenció.

En este sentido, apuntó: “Esta condena no es por las leyes, esto es producto de un estado paralelo y una mafia, hay un sistema paraestatal donde se decide sobre el patrimonio de la vida del conjunto de los argentinos por afuera del resultado electoral”, insistió.

La vicepresidenta concluyó que “la condena real” es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos porque no le perdonan “el modelo económico” del peronismo.

La dirigente peronista grabó las declaraciones en su despacho en el Senado, desde el cual siguió de forma virtual el momento en el que un tribunal federal integrado por tres jueces leyó el veredicto. Como vicepresidenta, Fernández de Kirchner preside la cámara alta.