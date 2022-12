Personalidades se pronunciaron en redes sociales tras la muerte de Pelé

El fútbol mundial está de luto. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, dejó de existir este 29 de diciembre a los 82 años en el hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo. El ‘Atleta del siglo XX’ fue víctima de un cáncer de colón que no pudo superar. Como se recuerda, ya no respondía al tratamiento de quimioterapia, al cual se venía sometiendo desde septiembre de 2021. Tras confirmarse la triste noticia, diversos medios y famosos a nivel internacional se pronunciaron para expresar sus condolencias, entre ellos, figuraron artistas peruanos.

A esta leyenda del fútbol también se le diagnosticó metástasis en el intestino, pulmón e hígado a principios de año. Por esta razón, la familia del exfutbolista lo pasó a cuidados paliativos, suspendiéndose así la quimioterapia. De esta manera, comenzó a recibir medidas para aliviar el dolor y la falta de oxigenación en su organismo. El máximo ídolo de la selección brasileña descubrió la enfermedad que padecía cuando fue a hacerse unos exámenes de rutina a inicios de la pandemia.

Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Pelé tras su fallecimiento

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se mostró afectado por la pérdida de Edson Arantes do Nascimento a sus 82 años. Por ello, decidió dedicarle un extenso mensaje a quien fue uno de sus más grandes inspiraciones en el deporte rey.

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé”, escribió ‘CR7′.

Messi recuerda a Pelé: “Descansa en paz”

Lionel Messi, recién campeón del mundo con la escuadra de Argentina, utilizó sus redes sociales para despedirse.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció la grandeza de Pelé y lamentó la muerte de “uno de los mejores futbolistas de la historia”.

“Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades. Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón”.

Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades. Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón ⚽️ pic.twitter.com/HoaskgnaJC — Alberto Fernández (@alferdez) December 29, 2022

Diversas personalidades del mundo del deporte han compartido mesajes de condolencias, entre las que destacan clubes, periodistas, futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, directivos y altos mandos del fútbol, lamentaron el fallecimiento del tres veces campeón del mundo con Brasil.

Una de las primeras reacciones al fallecimiento de O Rei se dio por parte del club, Santos, el cual compartió a través de redes sociales una imagen de una corona acompañada de la palabra “Eterno”, misma con la que describen el legado que el brasileño dejó para el club y para el fútbol mundial.