Instalan contenedores en la frontera de Texas para evitar el paso de migrantes

Diez contenedores fueron colocados esta semana en la frontera del estado de Texas como medida para evitar el cruce de migrantes ilegales desde México.

“Texas está colocando contenedores en la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso. Esto se suma al alambre de púas y el despliegue de la Guardia Nacional. Juntas, las estrategias están causando que la migración ilegal en ese lugar se desplome”, manifestó en Twitter el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Los contenedores fueron instalados en El Paso, aproximadamente a un kilómetro hacia el poniente del puente ferroviario llamado Puente Negro, mientras que la Guardia Nacional de Texas mantiene militarizados cerca de 2.5 kilómetros más de la frontera.

Los militares buscan impedir el cruce irregular de migrantes entre El Paso y Ciudad Juárez, sin embargo, quienes buscan ingresar a Estados Unidos hacen filas para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza por otras zonas del muro fronterizo.

Abbott, uno de los principales promotores de la política de cero tolerancia a la migración, dijo que ha enviado alrededor de 15.900 migrantes desde Texas a distintas ciudades santuario de Estados Unidos.

“Ante la inacción de Biden, Texas está tomando medidas sin precedentes para brindar alivio a nuestras abrumadas comunidades fronterizas”, escribió.

Doug Ducey, gobernador de Arizona, implementó una medida similar al colocar contenedores en la frontera con México. Hace dos semanas el gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda en contra el mandatario, asegurando que invaden el territorio federal.

El pasado 22 de diciembre, documentos judiciales presentados en la Corte Federal en Phoenix informaron que Ducey retirará el 4 de enero el muro improvisado con contenedores.

