Terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía; hay por lo menos 17 muertos

Al menos 17 personas han muerto en Turquía tras un fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el centro del país en las primeras horas del lunes, derribando edificios y enviando a los residentes a las calles mientras las réplicas se sintieron en toda la región.

El sismo se produjo a 23 kilómetros (14,2 millas) al este de Nurdagi, provincia de Gaziantep, a una profundidad de 24,1 kilómetros (14,9 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Nurdagi se encuentra a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria y el terremoto se sintió en varios países de la región, como Siria y el Líbano.

Los videos compartidos en las redes sociales muestran docenas de edificios derrumbados, mientras los residentes asustados se apiñaban en las calles oscuras en medio del caos. Se puede ver a los trabajadores de rescate ejecutando operaciones de búsqueda y rescate.

El gobernador de la provincia de Sanliurfa, Salih Ayhan, le dijo a CNN Turk, afiliada de CNN, que al menos 12 personas han muerto solo en su provincia. Al menos 34 edificios se derrumbaron, según datos preliminares, dijo a CNN Turk Erdinç Yılmaz, gobernador de la provincia sureña de Osmaniye.

Fuertes réplicas se han sentido en el sur y centro de Turquía. Aproximadamente 11 minutos después del terremoto principal, la réplica más fuerte de magnitud 6,7 se produjo a unos 32 kilómetros (20 millas) al noroeste del epicentro del sismo principal. Otra réplica intensa con una magnitud de 5,6 ocurrió 19 minutos después del primer sismo.

El periodista Eyad Kourdi, que vive en la ciudad de Gaziantep, le dijo a CNN que hubo hasta ocho réplicas “muy fuertes” en menos de un minuto después del terremoto de magnitud 7,8, que provocó que las pertenencias de su casa cayeran al suelo. Muchos de sus vecinos abandonaron sus hogares tras el sismo, agregó.

El gobernador de Gaziantep, Davut Gul, dijo en Twitter que “el terremoto se sintió con fuerza en nuestra ciudad”, y aconsejó al público esperar fuera de sus casas y mantener la calma.

“Por favor, esperemos afuera sin entrar en pánico. No usemos nuestros autos. No abarrotemos las vías principales. No mantengamos los teléfonos ocupados”, señaló.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus “mejores deseos” a los afectados por el sismo.

Erdogan dijo que el terremoto se sintió en muchas partes del país y que la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) de Turquía estaba en alerta para ayudar a las víctimas.

“Transmito mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos que se vieron afectados por el terremoto que ocurrió en Kahramanmaraş y se sintió en muchas partes de nuestro país. Todas nuestras unidades relevantes están en alerta bajo la coordinación de AFAD”, escribió Erdogan en Twitter.