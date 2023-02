Perú: Fallece una persona más en protestas, lo que eleva la cifra a 70 víctimas

Durante las protestas contra el gobierno, una persona más falleció este jueves en la región peruana de Apurímac (sur), información confirmada este viernes por la misma presidenta Dina Boluarte, lo que eleva la cifra de fallecidos desde el inicio de las manifestaciones a 70.

“Lamento mucho el fallecimiento de la persona en Apurímac y envío mis condolencias a la familia (…) Muchas protestas seguro son justas (…), pero no mezclemos con una agenda política que no nos lleva a ningún puerto (…) Déjennos trabajar en calma, reflexionen. La violencia no puede ser el pan de cada día”, dijo la mandataria en una rueda de prensa.

Posteriormente, la Policía confirmó a la agencia de noticias EFE que se trataba de un varón que participaba en las manifestaciones, si bien su identidad y edad todavía no están confirmadas, como tampoco las causas de la muerte.

La Policía también detalló que otras 29 personas resultaron heridas durante la jornada de protestas de este jueves en Apurímac, la región natal de Boluarte, si bien ninguno de ellos en estado de gravedad.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó para este jueves a una jornada de paro nacional para reclamar la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La protesta no tuvo un gran eco en Lima, donde una manifestación recorrió de forma pacífica las calles del centro de la capital, si bien en el sur del país, especialmente en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha confirmado la muerte de 47 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como de un policía que fue quemado vivo.

Con información de EFE