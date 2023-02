Casi 7.000 fallecidos contabilizan en Siria por el terremoto

El número de muertos por los terremotos en Siria se sitúa ya en 3.682 y el de heridos supera los 14.700, después de que el grupo de rescatistas Cascos Blancos anunciase ayer un balance global para todas las áreas opositoras del noroeste del país, incluidas las operaciones en las que no participó.

Así, los terremotos has causado ya más de 35.000 muertos en Turquía y Siria.

La organización de socorristas, que no había actualizado su recuento de víctimas en Siria en casi 48 horas, explicó en su cuenta de Twitter que las regiones rebeldes suman ya 2.274 fallecidos y más de 12.400 heridos lesionados, “después de recabar estadísticas de la mayoría de las autoridades médicas”.

En las áreas opositoras de las provincias noroccidentales de Idlib y Alepo operan una miríada de grupos insurgentes de distinto signo, dividiéndolas en diversas zonas de influencia que dificultan la recopilación de información sobre la tragedia al no existir una autoridad común para todas.

Aunque el número de muertos también ha subido, el de heridos ha aumentado de golpe en más de 9.000, ya que los Cascos Blancos solo habían prestado atención médica a algo menos de 3.000 personas y las restantes fueron tratadas por otros centros u organizaciones.

En las áreas controladas por el Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad, el balance continúa en 1.408 fallecidos y 2.341 heridos, sin que la agencia oficial de noticias SANA haya ofrecido actualizaciones desde hace dos días.