Reinician protestas en Lima contra presidenta Boluarte

Cientos de peruanos bloquearon el viernes una vía clave de acceso a la capital en una nueva jornada de protestas contra el gobierno, en que piden la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones más multitudinarias se dieron entre diciembre y mediados de febrero.

Los manifestantes opositores colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varios metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.

La policía llegó una hora después y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que escaparon por las calles de Huaycán, una barriada que creció hace casi 40 años alrededor de la carretera. Rebeca, una mujer que participaba en la protesta pero no brindó su apellido por temor a las autoridades peruanas, indicó a The Associated Press que el gobierno “no escucha al pueblo” y el Parlamento “está de espaldas”.

En la víspera, la policía dispersó en los alrededores de una plaza del centro histórico de Lima a manifestantes que llegaron a protestar desde la región Puno, donde el 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía. Fue la jornada con más víctimas de los casi tres meses de protestas.