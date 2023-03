Cámara Baja chilena rechazó reforma tributaria

Este miércoles la Cámara de Diputados de Chile rechazó la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente de ese país, Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3,6 % del PIB en cuatro años.

El pleno de parlamentarios rechazó la iniciativa, se concretó con 73 votos a favor, 71 en contra, tres abstenciones, y un total de ocho congresistas que no acudieron a votar. Para ser aprobada la idea de legislar, requería un quórum de 78 votos.

El ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, señaló que se trata “de una muy mala noticia” para los pensionistas y las mujeres, ya que se cierran las vías para financiar mejores condiciones, y “una muy buena noticia para los evasores y los que les asesoran” porque van a tener un año más para seguir con sus prácticas.

Por su parte, el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, indicó que “es una señal, primero, a una tozudez del Gobierno de no estar dispuesto a sentarse realmente a conversar; en la Comisión de Hacienda, durante un período largo no hubo prácticamente ningún tipo de flexibilidad”.

Agregó: “El rechazo demuestra que no es solo de un sector político, es de quienes somos de derecha y también de centro, ya que se requería llegar a una mayoría que no se logró, creemos nosotros por la tozudez constante del gobierno de no entender que era una mala reforma que afectaba a las pequeñas y medianas empresas”.

|| EFE / Foto Cortesía