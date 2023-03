Acciones del Credit Suisse se desploman más de 60% tras acuerdo con UBS

“En teoría, no hay razón para que la crisis del Credit Suisse se prolongue, ya que lo que desencadenó el último terremoto de Credit Suisse fue una crisis de confianza -que no concierne a UBS-, un banco fuera de la turbulencia, con, además, amplia liquidez y garantía del SNB [Banco Nacional Suizo] y del Gobierno”, agregó.

Este domingo, el Banco Nacional Suizo informó que Credit Suisse será adquirido por el mayor banco del país, UBS, bajo el formato de fusión por 3.000 millones de francos.

La entidad sufrió la semana pasada pérdidas significativas a raíz de la crisis bancaria que afecta a Estados Unidos y después de que el Banco Nacional Saudita anunciara que no inyectaría más dinero al banco. En este contexto, el banco central suizo se vio obligado a prestar unos 53.600 millones de dólares a Credit Suisse. No obstante, la financiación otorgada por el regulador no logró estabilizar el precio de las acciones de la entidad financiera.