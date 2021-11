Al menos 98 muertos en Sierra Leona tras explotar camión con combustible

Al menos 98 personas murieron en Freetown, la capital de Sierra Leona, después de explotar el viernes por la noche un camión cisterna que transportaba combustible al colisionar con otro camión, confirmaron este sábado los servicios de socorro.

"Como institución responsable de las catástrofes, actualmente estamos en el terreno, hemos creado un centro de mando de incidentes para ayudar a coordinar la gestión del incidente", declaró Mohamed Lamrane Bah, director de comunicaciones de la Agencia de Gestión de Desastres de Sierra Leona, al señalar que la cifra de fallecidos podría aumentar por la situación crítica de algunos heridos.

Bah indicó que las personas heridas fueron evacuadas a varios hospitales de la capital y que hay trabajadores sociales y expertos ayudando a los damnificados.

Según recogió el medio local 'The Sierra Leona Telegraph', algunos residentes cercanos al lugar donde se produjo la explosión (que destruyó casas y otros vehículos) salieron de sus casas tras la colisión de los vehículos con cubos y bidones para recoger el combustible derramado.

Se trata de una práctica habitual en algunos países africanos que produce un aumento del número de víctimas si el camión termina explotando y que ocasionó el pasado mes de julio en Kenia la muerte de trece personas que se acercaron a un camión cisterna accidentado para extraer el combustible del vehículo y que explotó después.

#BREAKING #BreakingNews Over hundred reportedly dead after an oil tanker exploded at a gas station in Sierra Leone

A tanker truck explosion at night in #SierraLeona capital, Freetown caused massive loss of life, with dozens reportedly dead. pic.twitter.com/TcfKwqvt2x

