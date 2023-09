Caso de malabarista en Las Mercedes ya está en el MP

Este lunes el ciudadano Moisés Valecillos introdujo su denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), tras los actos discriminatorios de los que él y su pequeño hijo fueron víctimas el pasado 07 de septiembre en Las Mercedes, municipio Baruta.

Moisés acudió a la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público en Caracas, en compañía de su hijo, madre y padre.

El pasado 07 de septiembre funcionarios de PoliBaruta habrían incurrido en un acto de discriminación contra un hombre que es malabarista y su pequeño hijo, cuando ambos se encontraban en un puesto de comida rápida en Las Mercedes.

El hombre de nombre Moisés, y su hijo, se habían acercado a un carrito de perros calientes que está frente a la bomba Texaco de Las Mercedes, ya que en el lugar había un televisor donde varias personas estaban viendo el juego Colombia-Venezuela.

El infante le comentó a su papá que tenía hambre. Una de las personas que estaba en el lugar le compró un perro caliente, pues escuchó al niño.

Al paso de unos minutos, un funcionario de la policía de Baruta abordó a Moisés alegando que las cámaras del VEN 911 lo han visto caminando por Las Mercedes y que su aspecto “llama la atención”, amenazando al joven con llevarlo detenido y mandar a su hijo a la LOPNA.

“El niño en poco tiempo rompe en llanto, no comió ni un bocado del perro caliente y me manifiesta que ellos solo fueron a la plaza (Alfredo Sadel) de Las Mercedes a ver el juego de fútbol pero la policía sacó a varias personas del lugar y las llevó detenidas por su aspecto”, relata el usuario “Franco Tirador”, quien fue testigo del hecho.

Los funcionarios le manifestaron a los presentes que “no había manera! de que el hombre se salvara de ser detenido y que el hijo fuera a la LOPNA.

“Cuando le pregunto al funcionario el porqué de su proceder, me señala que con ese pinta no puede estar en Las Mercedes, que esa es una zona de sifrinos y que ellos actúan bajo órdenes”.

Moisés le manifiesta a los policías que él vive en la avenida San Martín, al oeste de Caracas. ¿Qué haces tú en las Mercedes si tú eres de San Martin?, habría sido la respuesta del funcionario.

Al ver la discriminación por parte de los policías, varias personas que estaban comiendo en el puesto, comenzaron a abogar por Moisés y su hijo para que los dejaran tranquilos.

“El supervisor me dice que la única forma de que se pudiera librar de ir detenido era que yo los sacara inmediatamente del municipio, a lo que no me negué, lo monte en mi carro y lo lleve a Chacaíto para que se fuera en el Metro. A todas estas el niño nunca pudo comerse el perro, se lo llevó envuelto en un papel, nunca paró de llorar”, detalló uno de los testigos.

A través de las redes sociales los usuarios han manifestado su rechazo por lo sucedido. Hacen un llamado a las autoridades para que este tipo de actos de discriminación no sigan sucediendo.

Con onformación de El Diario 2001