Familiares de presos de Tocoron exigen que se garanticen los derechos humanos

|| Luis Chunga

Una “cadena” humana integrada por madres, esposas, hijos y hermanos de los presidiarios del Penal de Tocorón, caminaron el día de hoy por lo menos 30 kilómetros desde la carretera vieja de Santa Rita hasta el pueblo de Tocorón, municipio Ezequiel Zamora, para verificar el estado de salud de sus familiares privados de libertad por los delitos que cometieron, tras la intervención realizada a eso de las 1:30 de la madrugada de este miércoles.

Dentro del grupo de caminantes había personas que tuvieron el “privilegio” que a eso de las 4:00 de la madrugada les avisaran que la situación se había normalizado, pero continuaba tensa la situación.

Pedro Gutiérrez, padre de un recluso, pidió a las autoridades del Poder judicial de Aragua, que aceleren los procesos judiciales, porque muchos reos están presos sin haber recibido una sentencia. “Mi hijo tiene dos años tras las rejas y hasta el momento no ha sido sentenciado, creo que el Poder Judicial tiene que ser justa para todos y desempolvar todas las carpetas para que dicten sentencia, eso también forma parte de los Derechos Humanos.

Juana Sánchez, familiar, dijo “me avisaron que militares y policías habían realizado un allanamiento al Penal y que había varios muertos, en el sector “La Finca”, (dentro de la cárcel, un espacio de distracción con apariencia de ser un zoológico) Cuando llegué a la cárcel me enteré que nunca hubo un enfrentamiento logré hablar por celular con mi esposo Jorge y me dijo que no me preocupara que todo estaba bien, pero por la voz me di cuenta que nada estaba bien, que tenía miedo”. Indicó.

También Andreina Coromoto señaló que “caminamos por la carretera y al llegar a la cárcel un Guardia Nacional amigo de la familia me dijo que “tu hermano está bien, no hubo ningún enfrentamiento, solamente que lo van a trasladar a Táchira, porque las estructuras de la cárcel de Tocoron serán derribadas.” me aseguro.

En la cárcel de Tocoron había 1800 internos privados de libertad, vivían 300 familias que se dedicaban al comercio, y todos estaban protegidos por el líder de los presos.

Los reos fueron trasladados a las penitenciarías de Caracas, Lara, Carabobo Táchira, barinas y Guárico. El traslado comenzó a eso de las 2:00 de la tarde en diferentes buses del llamado “Rojitos”.

María Jiménez, madre de un privado de libertad comentó que “yo tengo a mi hijo que cumple condena por homicidio culposo y me dijeron que lo mandaron a Tocuyito, donde el maltrato es peor que en Tocorón, me imagino que tendré que pagar la “causa” (dinero en divisas) para que lo protejan y no me lo vayan a matar.” señaló.

“Para muchos ese pago es legal dentro del penal y si quieres protección para tu vida tienes que pagar, no es justo que los maltraten y les quiten con mucho sacrificio lo que nosotros como familiares le llevamos para hacer su vida más llevadera en la cárcel”.

Bloqueo comunicacional

En una mañana tensa con la presencia de cientos de familiares los presidiarios, estaba un abogado que se identificó como Rafael Peralta y dijo “ que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los privados de libertad, bien sea los que estén sometidos a un proceso judicial o los que ya estén condenados, ellos tienen el derecho a la vida y a la salud, por lo tanto lo ideal es que las autoridades cumplan el marco legal y respeten los derechos humanos cuando se ejecuta cualquier procedimiento” sostuvo.

Los presos en horas de la tarde comenzaron a exigir respeto a sus derechos y un trato como ser humano.

También es importante señalar que los medios de comunicación tuvieron muchos inconvenientes para poder transmitir en vivo y en directo sus respectivos informes de todo lo que estaba pasando en la parte exterior del Penal de Tocoron.