Hallaron muerto en Monagas al sacerdote keniano desaparecido

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encontraron el 2 de enero el cuerpo sin vida del sacerdote keniano, Josiah K’Okal, quien estaba desaparecido desde el día anterior. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa de la carretera que atraviesa la isla de Guara, en el estado Monagas.

De acuerdo con el portal Tanae Tanae, el cadáver se encontraba colgado de un árbol, presumiblemente ahorcado, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se pudo tratar de un homicidio. El lote de tierra donde lo encontraron estaba a pocos kilómetros de la frontera entre Monagas y Delta Amacuro, estado donde K’Okal vivía y realizaba su actividad religiosa.

K’Okal salió en bicicleta el 1° de enero de la casa de la Congregación Misioneros de la Consolata, en el sector Paloma de Tucupita (Delta Amacuro). El portal indicó que no le avisó a nadie a dónde se dirigía, aunque acostumbraba hacer ejercicio por las mañanas, así que no despertó inquietudes hasta la tarde, cuando sus compañeros se percataron de que no había regresado.

En su recorrido, visitó la comunidad indígena de Janokosebe, y luego continuó por la misma carretera en la que más adelante aparecieron sus restos. La última que se le vio fue al cruzar la alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con dirección hacia Monagas.