Vuelco en la ARC dejó tres fallecidos

Luis Chunga

*** Una cuarta víctima de ocho años de edad permanece internada en un centro asistencial, bajo un pronóstico crítico

El plan vacacional de una familia terminó en tragedia vial al producirse un accidente cuando regresaban de un día de playa en Tucacas, hecho en el que fallecieron dos adultos y un menor de edad. También resultaron tres personas lesionadas, entre ellas una niña de 8 años.

El siniestro vial se produjo entre las 10:30 y 11:00 de la noche del pasado miércoles en el Km 87 (embalse de Zuata) de la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Maracay – Caracas.

Su destino era Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, lugar donde la familia tiene su residencia.

Desde la Medicatura forense de Caña de Azúcar, familiares dieron su testimonio, luego de identificar a los fallecidos como Deison Antonio Camacho Rivas (35), Germán Gonzalo Martínez Rivas (29) y su hijo David Martínez González (6).

Las tres personas perdieron la vida de manera instantánea, mientras que los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial.

Aunque las autoridades se encargan de investigar las causas del accidente, una versión preliminar indica que la camioneta Toyota Hilux, color blanco, sin placas, doble cabina, conducida por Germán Martínez Rivas, habría presentado una falla en la banda de rodamiento que hizo perder el control a Martínez y volcar aparatosamente, junto al resto de los viajeros.

*DOLOROSO TESTIMONIO*

Desde la Medicatura forense de Caña de Azúcar, la señora Beatriz Coromoto Rivas Ardiles, madre del conductor de la camioeta siniestrada y abuela de David Martínez, también fallecido, dijo que su hijo era comerciante y conocía perfectamente la ruta porque siempre viajaba por la ARC. Trabajaba con Deison Antonio.

“Es una tragedia la que estamos viviendo, sólo Dios sabe qué fue lo que pasó, no creo que haya sido falla humana, no se quedó dormido, se produjo una falla mecánica y mi hijo no pudo controlar el carro, por eso se originó el accidente”, lamentó