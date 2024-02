Hallaron sin vida a un religioso cerca del Henri Pittier

Agencias Nacionales

Como Félix María Flores Seijas, de 62 años de edad, fue identificado por los organismos de seguridad del estado Carabobo, un ciudadano hallado sin vida tras intentar realizar un ayuno de más de 50 días. El cuerpo fue encontrado en una zona alejada de la vertiente sur del parque nacional Henri Pittier a la altura del sector Aguas Calientes del municipio Diego Ibarra de la mencionada entidad del centro del país.

De acuerdo a información reseñada en Agencias Nacionales, el sexagenario pereció en el intento de lograr su objetivo. No era la primera vez que lo realizaba para alimentar el espíritu y mantener una comunión con Dios. No obstante, extendió el ayuno de 40 a 50 días, que fue iniciado el 19 de diciembre de 2023 y al parecer su cuerpo no resistió a la falta de alimentación.

Se pudo conocer que la última vez que sus familiares lo vieron con vida fue durante los días de carnaval, porque ellos subían regularmente para saber cómo se encontraba. Flores les hizo saber que no bajaría aún para estar cinco días más.

Pero en una nueva visita ocurrida el pasado miércoles, hallaron el cuerpo sin vida de este hombre de fe quien residía en el sector Vista Alegre en la localidad de Mariara. El cual se encontraba aproximadamente a cuatro horas de camino en la montaña, por ello el Cuerpo de Bomberos llevó a cabo el procedimiento que inició a las 8:30 am y finalizó a las 7:30 de la noche de ese mismo día.

Es de mencionar que durante este tipo de ayunos prolongados solo se permite consumir agua y algunos alimentos cultivados a partir de semillas, como legumbres; sin embargo, se desconocen los detalles de cómo Flores quiso llevar a cabo este acto religioso.