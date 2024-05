Muerto exreo de Tocorón al enfrentar a la PNB

Luis Chunga

El padre del individuo negó la versión policial, al alegar que su hijo se había dedicado a la agricultura en el sector Las Peñitas, en el municipio Urdaneta, a sur del estado Aragua

En una intervención legal, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Contra Secuestro y Extorsión, neutralizaron a un expresidiario del Penal del estado Aragua, ubicado en la población de Tocorón. El ahora occiso fue identificado como Reinaldo Ramón Piñango Hernández, de 33 años de edad.

El suceso ocurrió el pasado martes aproximadamente a las 6:00 de la mañana, en el sector Las Peñitas, calle La Alegría, municipio Urdaneta, al sur del Estado Aragua. En las primeras investigaciones se conoció que Reinaldo Piñango tenía prontuario por el delito de robo genérico y ya había cumplido condena por ese delito.

El procedimiento se logró cuando los funcionarios de la PNB se encontraban realizando patrullaje en esta zona agrícola y a cierta distancia lograron avistar al sujeto, a quien darle la voz de alto, emprendió la huida y se escondió en el patio trasero de su vivienda, donde presuntamente desenfundó un arma de fuego automática sacando con la que comenzó a dispararle a la comisión, lo que generó el enfrentamiento.

Los oficiales, lograron herirlo mortalmente y lo trasladaron hasta un centro asistencial de Las Peñitas, lugar en el cual falleció en la sala de urgencias.

Durante la inspección del lugar del suceso, los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recuperaron un arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, sin seriales visibles provista de su cargador con tres municiones, calibre 9mm, además 4 conchas de balas percutidas, del mismo calibre.

AGRICULTOR

Desde la Medicatura forense de Caña de Azúcar, el señor Reimundo Piñango lamentó las circunstancias en que su hijo murió. “Trabajaba como agricultor en el sector Las Peñitas, dejó en la orfandad a dos niños de 1 y 3 años de edad, estuvo preso en el Penal de Tocorón y recién había salido, las razones de su muerte las desconozco, había cumplido la pena, por lo tanto no me explico por qué lo mataron, me dijeron que fueron funcionarios de la PNB de Caracas”, manifestó.