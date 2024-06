Fiscalía investiga desaparición de un bebé en la Maternidad Concepción Palacios

La fiscalía nacional 96ª, que se dedica a atender los casos de delito de Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, hacen seguimiento a la denuncia efectuada por la agricultora Amaris Gallardo, de 34 años, sobre la presunta desaparición de su hijo gemelo recién nacido en la Maternidad Concepción Palacios de Caracas.

La mujer Oriunda de La Guaira, ingresó el 17 de mayo al reconocido centro de salud para practicarse una cesárea. Presentaba un embarazo gemelar controlado con un médico privado y acudió al lugar pasadas las 36 semanas de gestación, tal y como le correspondía.

La denunciante guarda en una carpeta todos los ecos y estudios que se realizó durante su embarazo, donde se refleja su control y se visualizan los cuerpos de ambos fetos, un niño y una niña. sin embargo Gallardo aseguró que el día del alumbramiento solo le entregaron un bebé, el médico que la atendió no apareció para responderle y hasta la fecha se desconoce su identidad.

Familiares señalaron que esta semana se presentó en su casa la fiscal comisionada en el caso, para entrevistarse con Gallardo, quien le entregó todas sus evaluaciones médicas a la representante del Ministerio Público.

«Nos dijeron que iban a investigar, le transmitieron tranquilidad a Amaris y se llevaron todos los papeles», un allegado a la familia, quien manifestó también que la progenitora y sus parientes temen alguna represalia del personal de salud de la institución.

Los hechos

Cuando las enfermeras le entregaron a Amaris Gallardo a su hija recién nacida, le indicaron que el médico extrajo un mioma de su útero que se había «comido» al otro bebé. La madre no quedó conforme con la explicación, ya que al momento del nacimiento le indicaron que tuvo un varón y luego le introdujeron una pastilla debajo de la lengua que la adormeció. Al despertar le colocaron en sus brazos a una niña.

Junto a su esposo y familia pidieron una audiencia con el director de la Maternidad, quien no quiso darles su nombre, según relataron. El funcionario les indicó que el procedimiento que hizo el ginecólogo encargado de la cesárea fue el correcto y que no lo citaría porque no duda de su actuación.