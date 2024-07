Murió adolescente tras crecida de río en Tovar

|| Mary Cruz Barrios

La víctima se dedicaba al cultivo de fresas. Era el mayor de dos hermanos y recientemente había sido promovido al 5to año de bachillerato

Un adolescente de 14 años de edad perdió la vida por inmersión, luego de ser arrastrado en su vehículo moto por la corriente del río conocido como El Peñón de Gabante, en el municipio Tovar del estado Aragua, que debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde del pasado miércoles incrementó sus niveles, lo que generó el desbordamiento en cauces y quebradas.

Sebastián Alejandro Breindenbach Requena, víctima de este hecho, era el mayor de dos hermanos y recientemente había sido promovido al 5° año de bachillerato.

Asimismo, se conoció que el joven junto a su grupo familiar, se dedicaba a la siembra y cosecha de fresas, principal fuente de empleo en esta popular zona agraria.

En la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en el sector Caña de Azúcar de Maracay, el padre del joven -quien prefirió dejar su identidad en anonimato- detalló que su hijo, a eso de las 5:00 de la tarde del miércoles 3 de julio, tomó su motocicleta y salió de la residencia ubicada en uno de los caseríos de la Colonia Tovar, rumbo a la casa de un familiar.

Breindenbach Requena fue en búsqueda de unos zapatos que había pagado por cuotas y usaría en el acto culturar que tenía en el liceo donde cursaba estudios, como parte de la programación por haber sido promovido con excelentes calificaciones al 5° año de bachillerato.

Sumergido en la tristeza por haber perdido al mayor de sus dos hijos, este hombre agregó que Sebastián Alejandro, logró cumplir su objetivo de retirar los zapatos que se estrenaría al siguiente día, sin embargo, estos planes fueron truncados en el camino por la inesperada crecida del río.

El inconsolable padre expresó que “antes de salir de la casa, le pedí a mi hijo que me trajera agua y él sonriente me respondió que no regresaría más”.

ARDUA BÚSQUEDA

A eso de las 11:00 de la noche del fatal día, angustiado ante el mal tiempo, el padre del adolescente, al ver que su hijo no regresaba a casa, decidió emprender su búsqueda por las zonas vulnerables en compañía de familiares y vecinos.

Pasadas las horas, después de haber buscados en varios sectores estas personas comenzaron a buscarlo por las orillas del río El Peñón de Gabante, hasta que lograron visualizar la moto a unos 20 metros, mientras que el cuerpo de Breindenbach Requena, fue hallado sin vida a un kilómetro de distancia de su medio de transporte.

Tras el lamentable hallazgo, familiares notificaron del suceso a los cuerpos de seguridad, así como a las autoridades municipales, que se abocaron en prestar la ayuda necesaria para recuperar el cuerpo y trasladarlo a la medicatura forense de Caña de Azúcar.