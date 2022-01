Detenido “El Kitin” por femicidio Frustrado

|| Yirvis Vásquez/Foto cortesía

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la policía de Girardot, dieron con la captura de Williams Rafael Rodríguez Tarazona, alias "El Kintin" por femicidio frustrado.

La captura se hizo en El Castaño, Sector Puente Nuevo, calle Pascualito, casa Número 53, Parroquia Las Delicias, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua la noche de este miércoles.

Se conoció que, mediante violencia física, psicológica y bajo amenazas a la vida, el presunto victimario sometía a su víctima constriñéndola a tener relaciones sexuales en modalidad de violación y luego la golpeaba en varias partes del cuerpo.

El hombre llegaba a su hogar después que se dormían sus dos hijos menores, comenzaba la pesadilla para esta mujer, la cual no aguanto más armándose de valor y denunciando a este abominable ser el cual le dijo antes de salir de su casa lo siguiente:

“si no eres para mí, no serás para más nadie y tus horas están contadas, porque no pasas de este fin de semana que te pique y te coman los cochinos”.

Obligando a mantener relaciones sexuales donde intento ahorcarla, pero no lo hizo motivado que su hija menor despertó.

Este sujeto enfrenta varios cargos graves, por los cuales tendrá que responder ante la justicia por sus actos aberrante cometidos a su ex pareja madre de sus cuatro hijos.