Asesinaron a joven para robarle la moto

El joven cumplía con una entrega en Macarao, cuando lo abordaron sujetos desconocidos que lo despojaron de todas sus pertenencias

A José Rafael Antequera Ramos, de 21 años, le dieron un tiro en el abdomen para robarle su motocicleta. A las 11:30 pm del pasado lunes, unos hombres lo abordaron, cuando él se dirigía a entregar un pedido en Macarao, municipio Libertador.

Según su hermana, Yoveinnis Antequera, el joven trabajaba como delivery para un restaurante de comida rápida. Además de la moto, le robaron su celular y los zapatos.

“La moto no apareció. No tenemos muchos detalles, dicen que fue una banda de la zona, pero también hay muchos rumores de que supuestamente fueron policías porque la moto la vieron pasar después en una pick up de seguridad, pero de verdad no se sabe”, dijo.

La víctima quedó herida en el sitio y vecinos de la zona lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el Hospital Pérez Carreño.

Desde el centro asistencial el joven pidió un teléfono prestado para avisarle a su jefe que lo habían herido y pedirle que le notificara a su familia lo sucedido.

Aunque Antequera Ramos fue intervenido quirúrgicamente falleció momentos después. Su cadáver fue trasladado a la medicatura forense de Bello Monte y sus parientes lo retiraron la mañana de ayer.