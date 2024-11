Familiares aseguran que presos políticos fueron trasladados a Yare III

Este domingo, familiares de los presos políticos, han confirmado el ingreso de autobuses a la cárcel de Yare III, centro penitenciario que se encuentra en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

Indican que hasta el momento van 11 unidades. “Ayer les informaron que los presos políticos de Zulia, Barinas y Yaracuy serían llevados a Tocuyito. Los de Miranda, Portuguesa y Anzoátegui a Tocorón”, precisó en la cuenta X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Por su parte la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, expresó en su cuenta X, “Familiares de los detenidos, en el contexto de las manifestaciones poselectorales, alertan sobre presuntos nuevos traslados en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda”.

“Mi hijo me llamó ayer (sábado) y me dijo que no le llevara paquetería porque los iban a trasladar. Me fui ayer mismo al penal a ver qué iba a pasar”, dijo un pariente a la ONG.

Ante estos posibles, traslados, “Los familiares se encuentran en las adyacencias de Yare III y aseguran que hay, al menos, 11 autobuses para comenzar nuevos traslados de privados de libertad”.

“No sabemos si van a trasladar a la cárcel de Tocorón o Tocuyito, no nos han dicho, pero sí están los autobuses aquí. Estamos esperando que salgan para escoltarlos y saber a dónde van”. Las personas que se encuentran en las cercanías de Yare III desde este 23 de noviembre denunciaron a la ONG, que llegaron autobuses provenientes del penal de Rodeo, en el estado Miranda. Este sábado los familiares de detenidos en el Rodeo también denunciaron traslados.

Con información de Alberto News