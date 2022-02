La hallaron muerta dentro de su casa

PIDEN JUSTICIA Allegados de la joven teniente del Ejército venezolano, exigen justicia por el atroz crimen. Las investigaciones de las autoridades avanzan, pero según los parientes de la víctima, Aponte Uise cometió el crimen para llevarse el dinero que Yatsika guardaba luego de haber vendido algunas pertenencias, entre ellas su carro. En enero envió a sus hijos a Colombia, aunque el destino original sería EE UU, junto al padre de los menores. Los familiares aseguraron no sospechar nada porque no dejaron de recibir mensajes del número telefónico de la víctima. En el último texto que aseguran haber recibido, Yatsika les habría informado que se iba del país con una amiga hacia Trinidad y Tobago. Del presunto femicida no se conoce el paradero, allegados de la joven presumen que logró salir de Venezuela, pero esperan que las autoridades hagan hasta lo imposible por capturarlo y que pague por el delito cometido.