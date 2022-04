Privado de libertad por abusar de 5 niños

NADIE LO IMAGINÓ El equipo reporteril de El Periodiquito se trasladó hasta la populosa zona de José Gregorio Hernández, donde los vecinos de la misma calle en la que residía Bolívar aún no podían creer lo sucedido. La mayoría coincidió en que “El Pavo” se mostraba como un hombre tranquilo, se encargaba de trasladar agua potable que vendía a los residentes del lugar, jugaba con los niños y estaba siempre dispuesto a colaborar. “Para nosotros era un hombre que siempre apoyaba a la comunidad, pero vemos caras y no los corazones”, expresó uno de los entrevistados, quien no develó su identidad. “Estamos impresionados con esta atroz situación. Veíamos que él solo vendía agua y jugaba con los muchachos en la cancha. Nunca nos percatamos de malas intenciones”. Acerca de los niños que están involucrados en el caso, no se obtuvieron mayores detalles, solo que viven en calles cercanas a la residencia de Bolívar y que sus padres estarían colaborando en las investigaciones de rigor.