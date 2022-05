Obrero murió arrollado por camión del aseo

|| Yirvis Vásquez

Se desempeñaba en el área de servicios de la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara, lugar donde ocurrió el lamentable accidente

La mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en el cual perdió la vida un obrero del aseo urbano del municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua. La víctima fue arrollada por el conductor de un camión compactador cuando realizaba su jornada de trabajo.

Se conoció de manera extraoficial, que el joven trabajador respondía al nombre de Diógenes Rafael Pedrique Torrealba, quien la mañana de ayer salió como todos los días a su jornada laboral de recoger los desechos sólidos, y en unas de las rutas a eso de las 11:00 am en el sector de Paraparal, luego de tomar la basura y al lanzarla al camión, el trabajador se guindó en el lateral derecho como lo acostumbraba, sin embargo, al parecer no tuvo el equilibrio adecuado y cayó al pavimento, el chofer del pesado vehículo no tuvo tiempo de reaccionar para frenar y le pasó las morochas por encima causándole la muerte casi de manera instantánea.

Al sitio acudieron las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento del cadáver además las pesquisas correspondientes. El cuerpo lo trasladaron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de rigor.