“El Yendri” cayó abatido en Fundacoropo

NEGARON LA VERSIÓN

Douglas Maduro, padre de Yendri, quien se encontraba en la morgue de Caña de Azúcar, señaló que no se trató de un enfrentamiento, ya que de acuerdo con su versión, su hijo no tenía problemas con nadie y nunca había tenido entradas en la policía. Según el progenitor, era un joven que se dedicaba a realizar trabajos de albañilería y electricidad para alimentar a su pequeño hijo, quien ahora quedó en orfandad.En medio del dolor por la terrible perdida, Douglas Maduro realizó un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a realizar una investigación y esclarecer lo ocurrido con su hijo para que su muerte no quede impune.