Denuncian desaparición de abuela y su nieta en Maracay

La ciudadana Mariangela Aranda Landa, denunció que se han cumplido tres meses y seis días desde que su hija Mariangely Michelle Moreno Aranda, fue presuntamente raptada o secuestrada por su propia abuela, identificada como Zuldelia Mercedes Landa, madre de la denunciante.

Angustiada por lo sucedido, añadió que “nosotras tres teníamos viviendo 6 años en Colombia y en forma sorpresiva y sin mi autorización, ni autorización legal, el 11 de diciembre del 2022, mi propia madre, se trajo a mi hija para Maracay y hasta el día de hoy no hemos podido ubicarlas” afirmó.

Añadió que “me ví en la urgente necesidad de denunciar el caso poner ante la Lopnna y se pusieron en contacto con las autoridades del Tribunal de Menores, razones por la cual solicitaron al Cicpc la búsqueda de las desaparecidas, donde se activó el protocolo que dio la alarma a hospitales y centros policiales de Aragua, entre otros” señaló.

“Yo no comprendo por qué mi propia madre se llevó a mi hija de 7 años de edad, mi madre podrá ser su abuela, pero no tiene derecho a secuestrarla o raptarla, ella tiene escondida a mi pequeña Mariangely Michelle Moreno Aranda. La vez pasada unos conocidos me dijeron que la vieron por Maracay, después en Cagua, luego en Villa de Cura y finalmente en los Valles de Tucutunemo en el municipio Zamora”.

La desesperada madre pide a la colectividad que ayude a encontrar a su hija y si logran ubicarlas o tienen alguna información puede comunicarse con las autoridades policiales, Cicpc, Guardia Nacional Bolivariana, a través del +58-424-3345968 / +57-310-6885086.