Al menos 31 mil soldados ucranianos han muerto en la guerra con Rusia

Durante la conferencia de prensa ‘Ucrania, año 2024’, el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, respondió las preguntas de periodistas de todo el mundo.

Uno de los datos más importantes que reveló, con respecto a la situación en terreno, fue el número de víctimas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa, que dijo asciende a 31.000, pero se negó a dar detalles sobre los heridos, aduciendo que si lo dijera, “Rusia sabría cuánta gente abandonó el campo de batalla”.

Además, señaló que la presión rusa es “bastante fuerte” en algunas zonas y Ucrania ha reducido su ventaja en artillería.

A la pregunta sobre ¿Qué significaría que Ucrania perdiera la guerra? el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski respondió “Ucrania dejaría de existir” y con respecto a recibir una llamada de Vladimir Putin, aseguró que el presidente ruso no estaba interesado en terminar la guerra, “su prioridad es el dinero y ese es su punto débil”, por ello dijo que si el dinero confiscado a Rusia se entregara a Ucrania sería un duro golpe.

Habló de continuar con la “iniciativa diplomática”, lo que en términos claros significa celebrar una cumbre de paz en Suiza en esta primavera y como resultado se diera el plan de paz con los socios de Ucrania para entregarlo a Rusia, lo que claramente implica una negociación indirecta.

Además, espera que se celebre una segunda cumbre, pero no en Europa.

Otro de los temas detonantes de esta conversación fue el apoyo de Estados Unidos a la guerra, a propósito de las declaraciones de Donald Trump en contra de girar los fondos para la guerra en Ucrania. Ante lo cual se mostró “optimista” respecto al suministro de armas y añadió:

“Contamos con que Estados Unidos siga siendo el líder de la democracia en el mundo”.

También planteó la debilidad en la defensa, que afectaría a Ucrania, en caso de no recibir este determinante apoyo de Estados Unidos, aunque aclaró que también está trabajando con armamento de otras naciones y afirmó que los países del G7 podrían ayudar, “pero no sabemos si sea suficiente”, dijo.

Y un tercer clímax en la conversación ocurrió cuando se refirió a Europa y su cambio de actitud frente a esta guerra en el último mes, al respecto aseguró:

“Están entendiendo ( los países de Europa) que Putin es el enemigo de toda Europa y que esta guerra continuará… no es un tema de municiones, la inquietud es que las sociedades no estén listas para luchar; y no están listos porque no están en la guerra”, señaló.

Además mencionó que Estados unidos y Alemania tienen que ver con la invitación de Ucrania a la Otan, a lo que no le ve ningún riesgo, y aprovechó para agradecer al canciller Olaf Scholz por su liderazgo en Europa, así como el apoyo de Dinamarca y los países nórdicos.