Datos que debes que saber sobre los hamsteres

El Lenguaje de los Hámsteres. Los hámsteres, al igual que otros roedores, son animales inteligentes. Poseen sentidos muy desarrollados y pueden aprender y repetir ejercicios y trucos. Además, tienen su propio lenguaje, que combina sonidos y comportamientos específicos.

Este lenguaje es tan explícito que te permite asociar acciones con significados claros. Observando las señales que los hacen felices, podrás mejorar tu relación con ellos. Por ejemplo, si un hámster bosteza o come tranquilamente delante de ti, puedes confirmar que está cómodo y relajado en tu presencia. Sin embargo, si corre o se esconde, tendrás que trabajar en ganar su confianza. Además, no es positivo verlo morder los barrotes, ya que esto puede indicar aburrimiento, estrés, hambre o enfermedad.

Estrés en los Hámsteres. Estos pequeños roedores son presa fácil para depredadores en la naturaleza. Por eso, suelen ser vulnerables al estrés y necesitan un ambiente tranquilo para sentirse seguros. Si un hámster está estresado, puede mostrar agresividad, salivar en exceso, presentar conductas estereotipadas, quedarse rígido o temblar, ser hiperactivo o incluso perder pelo. Si notas estas señales, consulta siempre con un veterinario.

Hámsteres Noctámbulos. Los hámsteres son animales nocturnos. Alcanzan su pico de actividad mientras tú duermes. No lo hacen para molestarte, sino porque es su adaptación a las altas temperaturas de las zonas desérticas de donde provienen. No debes forzarlos a vivir de día, ya que esto les causaría estrés y afectaría su esperanza de vida. Procura que descansen durante el día en un lugar tranquilo y aléjate de su jaula por la noche si eres sensible al ruido.

Mejillas “Acaparadoras”. ¿Sabías que el verbo alemán “hamstern” significa “acaparar”? Las mejillas de los hámsteres les sirven para transportar alimentos gracias a su piel áspera. Pueden prolongar sus mofletes hasta casi sus extremidades posteriores.

Diversidad de Especies. Existen diecinueve especies de hámsteres agrupadas en siete géneros. La mayoría se encuentra en Oriente Medio y el sureste de los Estados Unidos. Conocer las particularidades de cada especie es fundamental para proporcionarles los cuidados adecuados. Así que infórmate sobre qué tipo de hámster tienes. Puede ser Dorado o Sirio, Ruso, Chino, Rovorosky, Campbell, Siamés, Panda, Albino, Arlequín, Oso Negro, Siamés o Angora.

Con información de: Hamsteres