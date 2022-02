“Fluir para no sufrir”: Conferencia de Ismael Cala llega a Maracaibo

A propósito del lanzamiento de su más reciente libro titulado “Fluir para no sufrir: 11 principios para transformar tu vida”, el consagrado periodista Ismael Cala llega a Maracaibo, estado Zulia, el 20 de febrero de 2022, para ofrecer su conferencia referente a esta nueva editorial que lleva su sello.

El encuentro privado se dará en las instalaciones del Centro de Artes Lía Bermúdez de La Ciudad del Sol Amada, a las 5:00 de la tarde del citado día. Allí, el cubano expondrá la oncena de temas que destaca en su estrenado “book”: integridad, versatilidad, flexibilidad, colaboración, espiritualidad, exponencialidad, fuerza serena, pasión, resiliencia, gratitud y consciencia-elevación.

"Me llena el corazón de alegría, porque después de más de cinco años de no estar presencialmente en Venezuela, regresaré, así que ya pueden estar entusiasmados porque vamos a compartir las enseñanzas de mi libro “Fluir para no sufrir". Manifiesto además, mi gratitud al país por todo ese seguimiento profesional durante todos estos años", dijo la estrella latina de la comunicación.

La visita del afamado escritor al país latino es gracias a la productora Monicaevents C. A. y, al patrocinio de la empresa “Nextline Telecomunicaciones” de Maracaibo, presidida por Henry Marcò, quien destacó lo importante que es para él que personalidades como Cala lleguen a la tierra tricolor.

“Es un placer enorme para mí, que artistas de talla internacional, como el señor Ismael Cala, estén volviendo a mirar a Venezuela y, así poder tener calidad entrenamiento como el que él enseña por todo el mundo”, expresó Marcó a los medios.