La tercera edición de los Expo Games en Maracay tendrá muchas novedades y participantes

|| Carlos Duno

Contará con la asistencia de los actores de doblaje oficial del juego The Last of Us que vendrán desde Argentina

La ciudad de Maracay albergará por tercera ocasión los Expo Games 5G 2023, donde esperan superar la participación de la edición del año pasado que contó con 1.600 asistentes entre jugadores y espectadores.

En una rueda de prensa realizada en un reconocido centro comercial de la ciudad, Anderson Medina, creador del Expo Game, explicó que habrá varios torneos clasificatorios (empezando este fin de semana) para que sólo los mejores vayan a las finales que se disputarán el 20 y 21 de mayo.

El evento gamer será en los espacios de un hotel cercano a la Plaza Bolívar de Maracay y tendrá invitados internacionales provenientes de Argentina. Las entradas, stand publicitarios e inscripciones para el evento están a la venta. Puede comunicarse al 0412-4624740 o ir a las cuentas de Instagram @Solutecst y @ExpoGamesSG para mayor información.

“La idea nació con la finalidad de crear un espacio con la cultura del “gaming” en Maracay. Con el apoyo de las marcas que impulsan los videojuegos. Es la industria audiovisual que más dinero genera a nivel mundial, superando a los videos de artistas musicales y el cine”, comentó Medina.

Habrá torneos preliminares a partir de este fin de semana y continuarán a lo largo del mes de mayo hasta las finales de los días 20 y 21 del próximo mes. Las preliminares se efectuarán de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que la Expo Games será de 11:00 am hasta las 7:00 pm.

Anderson Medina dijo que la idea comenzó en 2018 y recién fue en 2019 cuando se realizó la primera edición. Con dos años suspendida por la pandemia, el segundo evento volvió el año pasado con participación de jugadores de varios estados del país.

Para este año, se espera la inscripción de al menos 600 jugadores sin restricciones de edad. Aunque las edades de la gran mayoría de participantes van desde los 15 hasta los 35 años.

Un total de 35 torneos de videojuegos se desarrollarán, ya sean individuales o por equipos y habrá eliminatorias online y offline. Las finales serán obligatoriamente de forma presencial.

Entre los videojuegos habrá una numerosa participación en FIFA, Mario Party, League of Legends, Counter Strike, entre muchos más juegos.

El evento contará con un show en vivo con los dobladores oficiales del juego The Last of Us, que vendrán directamente desde Argentina. Además, habrá pasarelas y concursos para los mejores cosplays, bazar geek, zona de baile, zona gamer y conciertos, como así lo señala el flyer oficial de la Expo Games 5G 2023.

CRECIMIENTO EN LOS E-SPORTS

Los deportes electrónicos están viviendo un gran momento en todo el mundo. Venezuela cuenta con una de las mejores selecciones de fútbol del continente, entre otras disciplinas que poco a poco se integran a los E-Sports.

Niños, adolescentes y adultos juegan desde sus computadoras o consolas, ya sea de manera offline u online con personas de todas partes del planeta.