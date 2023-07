Dirigentes sindicales anunciaron su apoyo a María Corina Machado

Trabajadores y dirigentes sindicales que adversan al gobierno nacional, anunciaron este viernes su apoyo a la candidatura de la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, de cara a las primarias opositoras.

El anuncio se hizo durante una actividad en Caracas, encabezada por María Corina Machado y los dirigentes sindicales: Maryuri Maldonado (Magisterio); Adrián Bolívar (Trabajadores universitarios); Rubén González (Empresas básicas); José Patines (Cancillería); Aldo Torres (Corpoelec); Josefina Guerra (Jubilados); Fernando Serrano (Venalum) y Enrique Cedeño (CNE).

Los sindicalistas rechazaron la inhabilitación impuesta a Machado, señalaron que este tipo de acciones las hacen porque se “sienten derrotados”.

“Para nosotros no existe la inhabilitación que el gobierno de Nicolás Maduro le quiere implementar a María Corina Machado sencillamente porque tienen miedo, porque saben que están derrotados”, expresó José Patines.

Por otra parte, el líder sindical de Sidor, Ángel Bolívar, manifestó que apoyan a Machado porque desean “una salida de esta crisis, de esta tragedia, que nos ha hundido”.

“Los trabajadores de Guayana estamos convencidos de que no habrá reivindicación, no habrá salarios, no habrá contratos colectivos, no habrá derechos ni beneficio alguno mientras esté esta gente aquí. Por eso hoy de manera firme venimos aquí a apoyarte”, Puntualizo.

Con información de 2001