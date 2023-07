Jorge Rodríguez aseguró que misión electoral de la UE no regresará a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, descartó este jueves que una misión electoral de la Unión Europea regrese al país como observadora de procesos electorales, y adelantó que han enviado “emisarios” para solicitar participación en los venideros comicios del 2024.

A Venezuela “no vuelve ninguna misión de observación” electoral de la Unión Europea (UE), dijo el Jefe del Parlamento y que aseguró que esta misión ha “mandado emisarios” para pedir “ser invitados” en las presidenciales previstas para 2024.

“Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud, para considerar sus lloros (…) La vida, el futuro en Venezuela lo examinaron las venezolanas y los venezolanos, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven, por groseros, por colonialistas”, dijo durante la sesión del Legislativo.

Las declaraciones de Rodríguez fueron dadas durante la discusión de un acuerdo, luego aprobada por unanimidad, “en repudio” a una resolución del Parlamento Europeo en la que condena la decisión presuntamente “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos opositores.

“Te digo a ti, Josep Borrell (alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano”, expresó Rodríguez.

El oficialista aseguró que uno de los observados de la misión que visitó Venezuela para las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 violó un acuerdo que les prohibió “inmiscuirse en los asuntos políticos internos” de la nación caribeña, al decir a “dos candidatos opositores” a la Gobernación del estado Bolívar “que tienen que”unirse para que puedan derrotar al chavismo”.

“No van a venir, violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron”, dijo.

Con información de EU