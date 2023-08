Pdvsa detuvo producción en refinerías Amuay y Cardón, según dirigente petrolero

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, Iván Freites, afirmó este viernes que se detuvo la producción en las refinerías Amuay y Cardón debido a una caída en el procesamiento de crudo.

“PDVSA detiene la catalítica de Amuay, a escasos ocho días de entrar en operación, luego de reparaciones que se extendieron por seis meses. Y el FCC de Cardón también está detenido desde el domingo. Ambas plantas se paran por que no hay VGO´s consecuencia de la baja tasa de procesamiento de crudo”, escribió en su cuenta Twitter el dirigente petrolero.

Freites aseguró también que la producción de gasolina en el país bajó a solo 70.000 barriles por día y señaló que ese nivel no es suficiente para cumplir con la demanda nacional.

“Nicolás Maduro, no sigas pegando brincos de alegría, porque Rafael Tellechea no puede mantener estable la producción de gasolina. PDVSA , bajo la presión política que generan las interminables colas en las estaciones de servicio se adelantó a cantar «victoria» por colocarle unos parches a las desmanteladas unidades en Amuay y Cardón, obviando que la raíz del problema es la bajísima producción de crudo, la cual por cierto el novato no logró elevar hasta un millón de barriles como prometió para agosto”, dijo.

Cabe recordar que PDVSA hace más de una semana había informado en un comunicado que ambas refinerías habían reactivado la producción.

“PDVSA reactivó en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) las unidades de craqueo catalítico fluidizado de la Refinería Cardón y de desintegración catalítica de la refinería Amuay (DCAY), ambas de mayor capacidad en el Sistema de Refinación Nacional, donde se produce la nafta catalítica para las mezclas de gasolina, así como destilados, olefinas y gas combustible”, dijo la estatal el pasado 27 de julio.