Manuel Rosales acusó la “falta de unidad” para ganar más gobernaciones

El recién electo gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que los resultados de los comicios el pasado 21 de noviembre son producto de la falta de unidad dentro de las filas de oposición.

"Perdimos más de 10 gobernaciones porque no hubo unidad, porque no se respetaron los liderazgos; porque no se crearon mecanismos ni métodos para elegir las candidaturas. Reinó la anarquía, y en ese desastre, fíjate en el resultado. Tenemos todos que asumir nuestras culpas e iniciar una reingeniería, un relanzamiento de la oposición en Venezuela", dijo durante un acto político en Maracaibo.

Rosales agradeció al comando de campaña el esfuerzo y dedicación, los cuales a su juicio, fueron claves en la conducción de la campaña, a los equipos y coordinadores de los diferentes operativos que se desplegaron en esta jornada.

"Ganamos casi todas las alcaldías del Zulia. Hasta muy avanzada la madrugada estuvimos apoyando revisando actas, porque también son los candidatos a legisladores y concejales. Ganamos la mayoría, con ellos voy a coordinar y con los otros que ganaron también, a ellos mis felicitaciones”. Anunció que el Plan P95-0 se va a cumplir en sus 17 líneas maestras, tal como lo prometió “en los próximos días haremos los anuncios importantes para su desarrollo y aplicación”.