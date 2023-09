María Corina detalla su estrategia al Senado de Brasil para buscar su habilitación

Este martes la candidata a las primarias María Corina Machado, expuso frente al Senado de Brasil cuál será su estrategia para buscar su habilitación en caso de ganar los comicios internos del próximo 22 de octubre.

A través de un contacto virtual, Machado detalló el panorama político y social de Venezuela. Oportunidad que aprovechó para exponer su estrategia para llegar a las elecciones presidenciales de 2024.

“Yo si voy a participar en las primarias. Creo que voy a ganarlas, con toda la legitimidad que ello nos daría, vamos a poder apelar a todos los gobiernos de América Latina para que hagan entender a Maduro que por su propio bien debe permitir unas elecciones presidenciales competitivas”, expresó María Corina.

La dirigente de Vente Venezuela aseguró que Maduro «sabe que lo voy a derrotar».

«Por eso tienen miedo y me quieren neutralizar. No me dejan moverme, hablar en los medios de comunicación y ahora pretenden no dejarme competir«.

Acompañar la primaria

María Corina también exhortó a los senadores de Brasil acompañar el proceso de la primaria opositora.

“Quiero pedirles a los senadores que acompañen la primaria y hagan sentir a la sociedad venezolana que no están solos. Aspiro que el Gobierno de Brasil haga valer el respeto a las instituciones democráticas“.

Asimismo, recalcó que no será Maduro el que imponga el candidato de oposición, «lo vamos a elegir los venezolanos», subrayó.

La dirigente opositora, quien lidera la intención de votos de cara a las primarias, reiteró que Maduro ha buscado mecanismos para frenar su candidatura.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela denunció los ataques contra su persona y sus equipos, incluso «acá hay gobernadores que nos han amenazado públicamente con golpes», haciendo alusión a las polémicas declaraciones del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez.