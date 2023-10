A horas para la elección primaria “no han sido seleccionados los miembros de mesa”, denuncia Prosperi

Cuando faltan dos días para celebrarse la elección primaria dentro de la oposición, el candidato Carlos Prosperi denuncia que la Comisión Nacional de Primarias (CNP) no tiene seleccionados a los miembros de mesa, centros de votación fueron nuevamente reubicados y que apenas se envió la “tabla mesa”, listado en el que se encuentran los testigos postulados para el evento comicial.

Para Prosperi es grave que a 48 horas para la elección, “hay muchas personas que no saben dónde van ejercer el derecho al voto, y todavía no han sido seleccionados los miembros de mesa”. ¿Cómo se puede instalar una mesa si no hay testigos?, cuestionó al asegurar que se aportaron nombres pero estas no fueron debidamente seleccionadas.

En este sentido, explicó que entre principales y suplentes, se debió postular dentro del territorio nacional, unos 10 mil 300 testigos, pero “la página se ha venido cayendo, solo se lograron cargar 4 mil, no se han podido cargar más”.

¿Cuándo van a seleccionar los miembros de mesa?”, fustigó al exigir a la CNP “que de una vez por todas le hable con sinceridad al pueblo venezolano (…) no sigan poniendo trabas”, fijó.